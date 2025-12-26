Bocce, ecco la classifica dei rendimenti del campionato di Serie A

Nella classifica dei rendimenti del campionato di Serie A, dopo sei giornate, anche se ci sono ancora quattro incontri da recuperare, al primo posto c'è il mongrandese Gabriele Graziano con 12 successi, due pareggi e due sconfitte, il podio è monopolizzato dalla Brb Ivrea, che oltre a Graziano piazza al secondo posto Emanuele Ferrero, con 12 successi e 3 sconfitte, al terzo Daniele Grosso che ha totalizzato 12 vittorie e tre pareggi. A rompere il dominio eporediese l'ex Crc Mauro Bunino ora in forza alla Chiavarese Genova, quarto con 11 successi, due pareggi e cinque sconfitte. Due portacolori del Crc Gaglianico Botalla Formaggi figurano nei primi dieci posti: Luca Negro sesto dietro a Alessandro Porello della Marenese e Davide Sari ottavo, dopo Matteo Mana de La Perosia e Massimo Griva della Chiavarese, tutti con 10 successi ottenuti.

Individuale. Nel dettaglio delle specialità, nell'individuale al primo posto c'è Bunino (Chiavarese) con 4 vittorie un pareggio ed una sconfitta, secondo Davor Janzic (La Perosina) con 4 vittorie, terzo Nicolas Pretto (Mondovì) con 4 vittorie e una sconfitta, quarto Gabriele Graziano (Brb) con 4 vittorie e due sconfitte. il primo gaglianichese è Negro, nono, con tre successi, 18° Denis Pautassi con due vittorie e altrettante sconfitte.

Nel tiro combinato primeggia Gregor Sever (Noventa Venezia) che conta una media di 28 punti, seguito da Matteo Mana (La Perosina) e Nicolò Buniva (Auxilium) con 27. Gabriele Graziano è quinto con 26.5, Luca Negro è ottavo con 24.33.

Coppie. Il maggior rendimento individuale per le coppie spetta a Fabrizio Deregibus (Brb) con 9 successi ed una sola sconfitta, seguito da Massimo Croveri (Marenese Treviso), poi con sei successi Marco Capello, Daniele Grosso e Luigi Grattapaglia, tutti della Brb. Il migliore del Crc è Silvano Cibrario 16° con 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.

Terne. Cibrario però si distingue in terna dove è piazzato al primo posto a pari merito, con Ferrero e Alberto Cavagnaro (Brb) tutti con 5 vittorie ed una sconfitta, bene anche Davide Manolino 6° e Denis Pautassi 9° entrambi con tre successi.

In staffetta i tre giocatori del Crc sinora impegnati sono lontani: Simone Ariaudo è 10° con una media di 50.25, Stefano Pegoraro 12° con 49.67, Davide Sari 16° con 48.5. in questa specialità il migliore è Ferrero (Brb) con la media del 55, seguito da Leo Brnic (La Perosina) 54.33 e Diego Verganti (La Perosina) con 54.2.

Nel tiro progressivo Stefano Pegoraro guarda tutti dall'altro, primo assoluto con 5 successi e una sconfitta con la media del 46.67, dietro troviamo Leo Brnic con 46.5 e Verganti con 45.33 entrambi de La Perosina.

Nel tiro di precisione domina Nicolò Buniva (Auxilium ) con 24 punti di media,davanti a Janzic La Perosina con 23.33 e Graziano (Brb) oc n 21.40, Alessandro Longo (La Perosina) e Bunino (Chiavarese) entrambi con 21.33. Il migliore del Crc è Sari 15° con 18.5, Manolino è 22 ° con 15.5, Negro è ultimo, 29°, con la media di 11 punti in quattro prove disputate.