Incidente stradale a Crevacuore nella mattina di Natale

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale avvenuto, stando alle prime informazioni raccolte, intorno alle 10 di ieri, 25 dicembre, giorno di Natale, in via Valsesia, nel comune di Crevacuore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi che chiariranno i contorni dell'incidente stradale. Non sono note, al momento, le condizioni di salute delle persone a bordo.