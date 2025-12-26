Viverone, nuove modalità per avere i buoni pesca

A partire dal 15 dicembre verrà attivata una nuova modalità di acquisto dei buoni pesca del comune di Viverone.

Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Da quella data sarà possibile comprare i permessi tramite Hooking App, l’app dedicata alla pesca sportiva, che permette di fare tutto dal telefono in modo semplice e veloce. Inoltre, tramite l’app sarà disponibile anche la funzione segna catture, utile per registrare correttamente le catture durante l’attività di pesca. Per chi preferisce la modalità tradizionale, i buoni pesca si potranno comunque acquistare ancora attraverso lo sportello online del sito istituzionale, alternativa che resterà attiva ancora per un periodo di transizione. Dal 1° aprile 2026 l’acquisto dei permessi sarà possibile solo tramite app. Sul sito istituzionale sono disponibili i tutorial che spiegano passo passo l'acquisto. Gli uffici comunali restano a disposizione per eventuali chiarimenti”.