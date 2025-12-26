Vigliano, chiusi gli uffici comunali per le festività natalizie ma c'è la reperibilità telefonica: ecco quando

Gli uffici comunali di Vigliano Biellese osserveranno la chiusura pomeridiana nella giornata di mercoledì 31 dicembre.

In concomitanza con il ponte di Capodanno, l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura degli uffici per l'intera giornata di venerdì 2 gennaio, ad eccezione della Polizia Locale.

Per le denunce di nascita e di morte, l'Ufficio di Stato Civile garantisce la reperibilità telefonica, dalle 10 alle 12, al numero 340.4275995 nei seguenti giorni: 26 e 27 dicembre, 2 e 3 gennaio.