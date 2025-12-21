A Bielmonte il Baby Park dove la neve diventa gioco e scoperta per i bambini

A Bielmonte, cuore dell’Oasi Zegna, il Winter Bielmonte Kids offre ai più piccoli uno spazio pensato per divertirsi sulla neve, muoversi, giocare e vivere una prima, autentica esperienza invernale. L'area si trova sopra il parcheggio coperto, in posizione comoda e vicina ai tappeti da sci e al campo scuola, l’ideale per combinare momenti di gioco e, per chi vuole, le prime esperienze con gli sci.



All’interno del Baby Park, lo staff propone attività varie: giochi sulla neve, costruzioni, laboratori creativi e il “GiraGira”, la divertente giostrina con gommoni per scivolare con allegria sulla neve. Ogni giorno può diventare un’occasione per scoprire la magia della montagna d'inverno in modo spontaneo e giocoso.





ORARI

Aperto a partire dal 14 dicembre il sabato e la domenica

Dal 26 dicembre al 6 gennaio aperto tutti i giorni

Orario: 10.30 – 16.00



