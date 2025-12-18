Gaglianico ricorda Don Alberto De Toni e Antonio Bressan, due amici dello sport biellese

Si terrà sabato 20 dicembre 2025, presso la chiesa di Gaglianico, un momento di ricordo dedicato a Don Alberto De Toni e Antonio Bressan, due figure che per molti anni hanno rappresentato un punto di riferimento per lo sport biellese e per l’educazione dei giovani attraverso l’attività sportiva.

Alle ore 18.00 verrà celebrata una Santa Messa in loro memoria, occasione per la comunità e per il mondo sportivo locale di ritrovarsi e rendere omaggio a due amici che hanno saputo unire impegno, passione e attenzione verso le nuove generazioni.

Don Alberto De Toni e Antonio Bressan hanno contribuito in modo significativo alla promozione di numerose attività sportive, accompagnando e sostenendo tanti ragazzi nel loro percorso di crescita. Il loro operato ha lasciato un segno profondo non solo sul piano sportivo, ma anche umano e sociale, trasmettendo valori come rispetto, condivisione e spirito di squadra.