Alpini, a Ponderano concerto natalizio per la RSA

Gli Alpini di Ponderano organizzano un concerto natalizio presso la RSA “Don Matteo Zanetto”, alle 16 di sabato 20 dicembre. Sarà un momento di festa e condivisione dedicato agli ospiti della struttura e alla cittadinanza.

Ad allietare il pomeriggio sarà il coro “Cento Voci per Cento Anni” della Sezione ANA di Biella, che proporrà un repertorio di canti tradizionali e brani della tradizione alpina.

Un gesto semplice ma carico di significato per vivere insieme il Natale nel segno della vicinanza, della solidarietà e dei valori che da sempre contraddistinguono gli Alpini.