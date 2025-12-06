Legge piemontese sulle CER, Verzella: "È il momento di moltiplicare l’energia delle comunità, non di spegnerla"

Il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge piemontese sulle Comunità energetiche (Cer): un passo atteso, utile, necessario. Ma festeggiare davvero è difficile quando, nello stesso momento, il Governo decide di tagliare del 64% i fondi PNRR destinati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), come riportato anche dalla stampa locale. Molti progetti già avviati – inclusi quelli dei nostri Comuni – rischiano ora di rimanere “a secco” proprio mentre il Paese avrebbe bisogno di accelerare, non di frenare.

Parliamo di iniziative che significano autonomia energetica, riduzione delle bollette, partecipazione dei cittadini. Tagliare queste risorse è un controsenso che colpisce territori, famiglie e imprese. È davvero difficile spiegare ai cittadini perché, mentre il Piemonte prova a dare una cornice normativa più forte, da Roma arrivino scelte che indeboliscono la transizione energetica invece di sostenerla.

La transizione non si fa a parole, né con la “speranza teologale” evocata amaramente da chi racconta la realtà di parrocchie che devono fare collette per accendere i termosifoni. La transizione si fa con investimenti seri, continuità e rispetto per chi sul territorio sta lavorando, spesso da anni, per creare comunità energetiche che funzionano davvero.

Continuerò a chiedere con forza che il Piemonte non perda questa occasione e che il Governo ristabilisca risorse adeguate. Perché senza CER non c’è autonomia energetica, non c’è equità e non c’è futuro. È il momento di moltiplicare l’energia delle comunità, non di spegnerla.