TT Biella: TT Biella V2 sempre più leader in serie B femminile

Nell’ultimo weekend, nei campionati a squadre maschili di Tennistavolo, il calendario aveva in programma, per il TT Biella, 9 incontri di campionato che hanno avuto l’esito seguente: 2 incontri vinti in B femminile e in D2, 3 pareggi in B femminile, in D2 e in D3, 4 incontri persi in B2, C2, D1 e D2. L’ottima prestazione delle ragazze del TT Biella V2, sempre più leader nel loro girone di serie B femminile, ha, di fatto, salvato il bilancio del weekend, non propriamente favorevole ai colori biellesi.

Serie B femminile

Ottima prestazione corale delle atlete del TT Biella V2, che per l’occasione sfoggiavano le nuove tute firmate V2, nel terzo concentramento di serie B nazionale. A Villadossola le tre coetanee diciassettenni, Federica Prola, Lodovica Motta e Matilde Ingravalle hanno confermato ancora una volta la leadership del proprio girone andando a vincere l’incontro clou della giornata contro le portacolori del TT. Novara, con il punteggio di 4 a 1. Nel match successivo poi, opposte alle altre novaresi del Regaldi, le laniere sono rimaste un po’ impantanate nel gioco di difesa passiva delle avversarie, raccogliendo comunque un buon pareggio.

Nel primo scontro di giornata, che di fatto chiudeva il girone di andata, le ragazze del TT Biella V2 sono opposte a Palazzo, Ramazzotti e Toniolo, tre giovani atlete impostate sul gioco veloce di scambio. La buona giornata di Federica Prola si vede sin dalla prima partita contro l’amica Giulia Ramazzotti: Federica perde i primi due parziali, stando comunque sempre alle calcagna dell’avversaria, vince i secondi due e si va in bella, nella quale la brava avversaria riacquisisce fiducia nei propri mezzi, non sbaglia più e, sull’abbrivio, chiude vittoriosamente il set e la partita (9/9/-9/-4/6). Nello scontro successivo si assiste a una delle migliori prestazioni di Lodovica Motta. Contro Nicole Palazzo, da cui, solo una quindicina di giorni orsono, la biellese aveva rimediato in campionato una brutta sconfitta, Lodovica scende in campo estremamente determinata e pimpante, non sbaglia nulla e “annichilisce” la pur brava Nicole, con l’impostazione tattica proprio cara alla novarese, aggressiva con aperture improvvise di diritto e di rovescio (4/2/6). Tutto facile poi, per Matilde Ingravalle, opposta a Toniolo (2/9/4). Ma la vera perla è confezionata da Federica Prola, e nuovamente contro Palazzo. La portacolori biellese riesce a imporre il proprio gioco attendista e pronto al contrattacco; l’avversaria, troppo nervosa ed ancora frastornata dallo scontro precedente, è troppo fallosa; Federica ne approfitta, imponendosi al quinto set (8/-6/-7/9/6). Questo trend non poteva di certo essere interrotto. Anche Matilde Ingravalle si conferma ad alti livelli e in soli tre set ha la meglio su Giulia Ramazzotti (12/3/6).

Contro la squadra del Regaldi lo scenario è totalmente opposto. Le tre avversarie, altrettanto brave, Loaldi, Mittino e Tencaioli hanno un gioco impostato alla difesa. Ci prova subito Federica Prola contro la forte Mittino; la predisposizione tattica di Federica la porta già normalmente a non aggredire l’avversaria; lo schema è buono, ma l’avversaria ha qualcosa in più e vince (8/9/-8/9). Lodovica Motta, contro Tencaioli, fa valere il differente gap tecnico, pur non trovandosi propriamente a suo agio e conquista il punto (6/-7/4/4). Nella terza partita Matilde Ingravalle, opposta a Loaldi, non soffre minimamente il gioco avversario e, con molta lucidità, si aggiudica la vittoria (9/5/9). Invece, Lodovica Motta, contro Mittino, palesa tutte le difficoltà del caso e proprio non riesce a entrare veramente in partita, cedendo in quattro set (8/-7/8/7). Il gioco di Loaldi mette pure in difficoltà Federica Prola, che soccombe in tre set (6/5/7). Nell’ultimo scontro in programma Matilde Ingravalle è opposta a Tencaioli; sulla carta proprio non dovrebbero esserci problemi, ma la nostra brava atleta, ancora imbattuta in questo campionato, regala al pubblico un po’ di “suspence”. Vinto il primo set, si prende una pausa e si ridesta solamente quando ormai ha le spalle al muro. Poi, negli ultimi due parziali, i valori in campo si evidenziano impietosamente (5/-9/-6/1/1). Parità: tre a tre. La classifica vede primeggiare le atlete del TT Biella V2,con 10 punti.

Classifica: Tt Biella-V2,10; Gs Villa Guardia,8; Tt Ossola2000,7; Asd Tt Novara,6; G.S. G. Regaldi Novara A,5; Gs Villaguardia Rossa,0.

Serie B2 - Girone D.

La formazione di B2 del TT BIELLA Carrozzeria Campagnolo ha giocato in casa contro l’Enjoy, scesa in campo priva del fuori quota Alberto Margarone, sostituito dal fratello Salvatore, affiancato dal diciottenne Giolito e dal dodicenne Edoardo Bartoli. Formazione sicuramente alla portata dei biellesi. Sin dalle primissime battute si è visto, però, che non tutto filava al meglio. Nella partita d’esordio, infatti, Francesco Gamba, reduce dall’ottima performance di Genova, per avere la meglio sul meno quotato Giolito deve ricorrere agli spareggi del quinto set (-11/6/10/-11/11). Le sorti del match vengono subito livellate con la vittoria di Salvatore Margarone su Giacomo Forno. I lanieri rimettono il naso avanti con il limpido successo di Matteo Passaro sul giovane Bartoli. Però, poi, per il TT Biella, più nulla. Quattro sconfitte consecutive sentenziano il kappaò: Margarone su Francesco Gamba e Matteo Passaro, Giolito, in tre set, su Matteo Passaro e Bartoli, in altrettanti tre set, su Giacomo Forno. Cinque a due il risultato conclusivo, con tanta amarezza in corpo.

Classifica: A4 Verzuolo Scotta,12; Asd Area 172,10; T.T. Enjoy Fornoo Senza Glutine,8; Villaggio Sport Tt,8; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,4; Asd Tt Gasp Moncalieri,4; Luigi Rum Compagnia Unica,2; Asd Cus Torino,0.

Serie C2 - Girone A.

La compagine del TT BIELLA Farmacia Balestrini, che milita nel campionato di C2, ha giocato a Moncalieri. Privi di capitan Luca Lanza, i biellesi, contro avversari meglio attrezzati, hanno racimolato solo due punti: Giacomo Cenedese su Selmi e Matilde Ingravalle su Spera. Al palo Lodovica Motta. Con gli avversari, oltre ai due già citati, sono scesi in campo Perri, autore della tripletta, e Barone.

Classifica: Tt Novara C,8; Asd Tt Gasp Moncalieri B,8; Asd Splendor - Unipol Di Bocchio,6; G.S. G. Regaldi Novara,6; Tt. Biella - Farmacia Balestrini,4; Tennis Tavolo Torino C,4; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,0.

Serie D1 – Girone C.

Giovedì sera la formazione del TT BIELLA Biella-Legno, che milita in serie D1, era impegnata ad Aosta. A salvarsi è stato il solo Stefano Torrero che, al quinto set, riesce a superare sia Curtaz sia Dellarole. Per Federica Prola e Gabriele Marfisi, giornata da dimenticare, battuti nettamente, nell’ordine, da Cecchini e Curtaz e da Dellarole e Cecchini. Quattro a due per i padroni di casa l’esito finale dell’incontro.

Classifica: Asd Splendor - Gentile Impianti,10; Tt. Biella-Legno,9; Coumba Freide B,8; Coumba Freide A,8; Tt Vercelli Team Bosco,5; Valledora Alpignano Top Gun,3; Valledora Alpignano Superpigiamini,3; Sisport B,2.

Serie D2 – Girone A.

La squadra del TT Biella - Pizzeria Giordano, era impegnata a Villadossola. Il match è stato altalenante con i biellesi che, sotto tre a uno, agguantano in extremis il pareggio. Tutti a segno: Federico Arno e Michele Motta su Ricca e Gianni Massazza su De Luca. Completava la formazione ossolana Martelletti, autore di una doppietta.

Classifica: Tt. Oleggio B Bar Italia 61,10; Tt. Ossola 2000 Junior,8; Tt. Ossola A Mulino San Giorgio,8; Tt Novara A,7; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,7; Baveno B,3; Asd Splendor - Siviero Elettronica,2; San Giuseppe,1.

Serie D2 – Girone C.

Sabato, in casa il team del TT Biella - Unipol Renaldo, con Andrea Manicotto, Roberto Fazzari, Maurizio Rondi e Traian Muscalu, non ha avuto grandi problemi a superare gli aostani del Coumba Freide. Cinque a uno il punteggio finale col punto della bandiera degli ospiti ottenuto a scapito di Roberto Fazzari. I valligiani hanno schierato Latina, Savasta e Tonin.

La formazione del TT Biella - Barbera Auto ha invece giocato ad Ivrea, contro i primi in classifica, senza il determinante apporto del tuttora imbattuto Hamad, subendo un sonoro cappotto. Sei a zero l’impietoso responso finale. Capitan Federico Villa, affiancato da Gabriele Carisio e Luca Rizzo hanno racimolato solamente tre set. Gli eporediesi hanno schierato Benedetto, Ferraro e Rabogliatti.

Classifica: Asdtt Ivrea,12; Tt. Biella - Unipol Renaldo,11; Valledora Alpignano Lions,7; Coumba Freide,5; Tt. Biella - Barbera Auto,5; Sisport A,3; Tt Pontdonnas,3; Valledora Alpignano Next,2.

Serie D3 – Girone B.

Una nota veramente positiva, in una giornata da dimenticare, è arrivata dalla squadra dei giovanissimi del TT Biella - Reale Mutua Pelle & Bagolin. Opposta al Santhià, la formazione strappa un prestigioso pareggio al termine di un incontro appassionante. Tutto facile per i biellesi contro i giovani atleti del Santhià, Daniele Milanesi su Franco e Lorenzo La Porta su Manini. Molto più dura contro gli esperti Garbin e Suman: Davide Ronsisvalle è superato dal primo al termine di una combattutissima partita (8/-9/-9/9/10) e Lorenzo La Porta dal secondo (-10/10/6/10). Sul due pari, Daniele Milanesi, impegnato in una maratona con Garbin, soccombe solo al quinto set (13/-8/-6/11/9), ma è Davide Ronsisvalle che, alla fine, riporta in parità le sorti del match con la bella vittoria su Suman (9/-8/-5/9/8).

Classifica: Asd Splendor - Mb Line,8; Coumba Freide,7; Tt. Biella - Reale Mutua Pelle & Bagolin,6; Asdtt Ivrea A,5; Santhia,5; Enjoy Young,3; Sisport C,2.