ARERA: Pichetto al Presidente e al nuovo Collegio: “Avanti insieme sulle sfide della transizione”

"Auguri di buon lavoro al Presidente Dell’Acqua e al nuovo Collegio dell’ARERA. L’Autorità di regolazione è chiamata a svolgere un incarico particolarmente delicato in questa fase di transizione, che moltiplica strumenti, opportunità e anche potenziali rischi per il cittadino-consumatore. Tante sono le sfide su energia, acqua e gestione dei rifiuti, temi centrali nella vita delle persone: le affronteremo nella piena collaborazione istituzionale.

Il mio ringraziamento va al Collegio uscente, guidato dal professor Besseghini, per l’opera svolta in questi anni".

Lo dichiara Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.