Conto alla rovescia a Crevacuore per la Fiaccolata di Natale. Si tratta di un'iniziativa realizzata dai Falchi Azzurri (gruppo di sci alpinistico), in collaborazione con il CAI Valsessera. Come da programma, il ritrovo è alle 20.45 di sabato 20 dicembre in piazza Martiri, da cui inizierà il corteo per le vie del paese, con una breve sosta nella chiesa parrocchiale, dove la Corale Cesare Rinaldo eseguirà parte dei suoi canti. Poi tappa finale al salone polivalente dove avrà luogo lo scambio degli auguri, con panettone e bevande calde.