Candelo, dal 1° settembre l'imposta di soggiorno: stabilite le tariffe

A partire dal 1° settembre 2025 entrerà in vigore l'imposta di soggiorno a Candelo. Inoltre, nei giorni scorsi, la giunta comunale ha stabilito le tariffe per i visitatori che alloggeranno nelle strutture ricettive del borgo biellese.

Come riportato dall'amministrazione, l'imposta è determinata per persona e pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione. Inoltre, l'imposta si applica senza limiti di pernottamenti consecutivi e non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non sia dovuta.

Entrando nei dettagli, il costo di 1 euro sarà applicato per alberghi ½/3 stelle, ostelli, rifugi, bivacchi e strutture di ospitalità rurale famigliare. 1,50 euro per b&b, affittacamere, locande, case o appartamenti per vacanze/residenze, alloggi vacanza, aziende agrituristiche, aree camper, campeggi e garden sharing. Infine, 2 euro per alberghi 4/5 stelle, country house e soluzioni ricettive innovative.

Il gettito del tributo sarà destinato al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del comune di Candelo, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché opere di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, a cui si aggiungono i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.