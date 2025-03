Candelo sempre più turistica, approvata l'imposta di soggiorno.: diffusi anche i dati del commercio locale

Si rafforza la vocazione turistica del borgo di Candelo. Nella serata di lunedì, 3 marzo, il consiglio comunale ha approvato all'unanimità l'introduzione dell'imposta di soggiorno. Sarà istituita dal mese di settembre 2025 e la cifra dovrebbe assestarsi sull'1 e 50 (“una via di mezzo, che segue le linee del mercato” commenta il sindaco Paolo Gelone). La misura sarà richiesta a tutti i visitatori che pernottano presso le strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

Tra le esenzioni previste figurano i residenti in paese, i bambini fino ai 10 anni, il personale delle forze armate e di pubblica sicurezza, le persone non autosufficienti e con disabilità, oltre ai volontari ospitati per eventi di emergenza ambientale. “È uno dei tasselli che completano la serie di iniziative che promuovono lo sviluppo del nostro territorio in chiave turistica – spiega il primo cittadino - Un percorso portato avanti dalla nostra amministrazione su cui crediamo fortemente”.

I riconoscimenti ottenuti da Candelo sono sotto gli occhi di tutti: oltre a far parte dei 54 comuni fondatori dell'associazione de I borghi più belli d'Italia (oltre a quella rivolta alle realtà del Piemonte, costituita recentemente) Candelo ha anche ottenuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e i suoi eventi attirano, da anni, migliaia di visitatori da tutta Italia. Perfino dall'estero, con ottime presenze, come accertato nell'ultima edizione del Borgo di Babbo Natale.

Senza dimenticare i numerosi servizi di programmi televisivi nazionali con al centro proprio il Ricetto, la Baraggia e altri luoghi simbolo. “Una città lanciata verso il turismo – ha affermato Gelone – Anche i dati commerciali degli ultimi 6 anni sono confortanti. Di fronte alla flessione economica nazionale, il nostro commercio locale ha tenuto e nuove attività sono comparse. 4 solo negli ultimi tre mesi del 2025”. Leggendo i dati, riferibili al 31 dicembre 2024, si evince come a Candelo siano 59 le attività commerciali in sede fissa, con 18 pubblici esercizi e 4 imprese e-commerce. Nel biennio 2018/19 erano 58.

Passando alle strutture ricettive si è passati dalle 17 realtà del 2019 alle 30 del 2024. Un consistente incremento dell'indotto che, ad oggi, comprende tra l'altro 7 b&b, 2 agriturismi, 4 affitacamere, 16 locazioni turistiche e un'area camper. “Numeri incoraggianti che ci spronano a seguire questa via – evidenzia Gelone – Per questo, l'imposta della tassa di soggiorno non punta a vessare le attività locali ma è a carico di chi pernotta a Candelo. Inoltre, il ricavato sarà reinvestito in ambito turistico per potenziare servizi e sviluppo”.

Infine, per facilitare l'introduzione dell'imposta e supportare i gestori delle strutture ricettive, l'amministrazione ha intenzione di prevedere anche momenti di formazione.