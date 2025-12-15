Vigliano, arriva il Kamishibai in Biblioteca

Martedì 16 dicembre, alle 16.30, primo degli incontri mensili alla Biblioteca "Aldo Sola" di Vigliano Biellese, dedicati espressamente alle famiglie con bambini da 3 ai 6 anni, con letture animate e con l'uso del "kamishibai".

Il teatrino kamishibai è una modalità di lettura di storie animate, i bambini e le bambine possono ascoltare e, contemporaneamente, vedere le tavole illustrate come se si stesse leggendo un libro.

Il kamishibai nasce dalla cultura giapponese nel XII secolo nei templi buddisti come metodo di narrazione per analfabeti. Ha raggiunto la sua massima popolarità tra gli anni 1920-1950 come forma di narrazione ambulante.

Ecco l’elenco dei martedì in programma: 16 dicembre, 20 gennaio, 24 febbraio, 17 marzo, 21 aprile, 19 maggio e 16 giugno. L'ingresso è gratuito. Per informazioni si può chiamare dal martedì al venerdì in biblioteca al numero 015811887 o scrivere all’indirizzo mail biblioteca@vigliano.info