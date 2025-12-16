Auguri di Natale in Gospel: il Biella Gospel Choir in concerto a Lessona

Sabato 20 dicembre, alle ore 21, il Cine Teatro Italia di Lessona ospiterà l’evento musicale “Auguri di Natale in Gospel”, con la partecipazione del Biella Gospel Choir. La serata, ad ingresso libero, promette di portare l’atmosfera natalizia attraverso le suggestive armonie del gospel.

L’iniziativa è promossa da Filodrammatica Lessonese, con il contributo e il patrocinio del Comune di Lessona e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – Bando Eventi. L’evento fa parte della rassegna culturale Elio Clerico 2026, che mira a valorizzare il territorio attraverso proposte artistiche e musicali di qualità.

Per informazioni è possibile contattare il numero 345 8408207 tramite WhatsApp.

Un’occasione da non perdere per vivere una serata di musica, festa e atmosfera natalizia nel cuore di Lessona.