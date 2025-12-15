Dalla panetteria di paese all’azienda di oggi: la storia della famiglia Massera raccontata in tv

Una storia di lavoro, radici e comunità che nasce in un piccolo paese del Biellese, Sala, e arriva fino alla televisione nazionale. È quella della famiglia Massera, protagonista di un servizio andato in onda sulla Rai in questi giorni, attraverso le parole di Stefania Massera, imprenditrice dell’azienda di famiglia e sindaco di Sala.

Nella sua intervista Stefania Massera racconta le origini dell’attività, quando il nonno Luigi Massera avviò un piccolo forno di paese, dando vita a una panetteria che nel tempo sarebbe diventata un punto di riferimento per la comunità locale, fino ad arrivare ai giorni nostri. Nel servizio scorrono le immagini del museo aziendale, inaugurato nel maggio scorso, che racconta la storia della famiglia e dell’impresa attraverso documenti, macchinari storici e testimonianze di vita quotidiana. Uno spazio che non è solo memoria, ma anche racconto di identità e appartenenza.

Accanto all’impegno imprenditoriale, nell'intervista emerge però anche quello civico. Il nonno Luigi, infatti, fu sindaco di Sala per 25 anni, dimostrando una profonda dedizione alla vita amministrativa e al benessere della sua comunità, un’eredità ideale che oggi rivive nel ruolo istituzionale ricoperto da Stefania Massera.

Nell'intervista il sindaco imprenditore non ha mancato di sottolineare l'importanza della figura femminile nella storia della famiglia Massera: dalla nonna Rosetta, che salvò l’attività paterna in un momento cruciale, alla moglie di Luigi, che lo sostenne in ogni iniziativa, fino alle donne di oggi, protagoniste dell’azienda e della vita pubblica del paese.