Lutto a Zumaglia per la morte di Egidio Bruschi, è stato Alpino e Paracadutista

Lutto a Zumaglia per la morte di Egidio Bruschi, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 91 anni. Cavaliere, penna nera del locale gruppo, è stato anche valente e apprezzato paracadutista, oltre che stimato caposquadra degli AIB di Zumaglia.

A ricordarlo, in queste ore, sui social, l'ANPd'I Biella: “Salutiamo il nostro caro socio, l'Alpino Paracadutista Egidio Bruschi. A 91 anni ha compiuto il suo ultimo lancio verso le vette più alte. Grazie per il tuo coraggio e per l'esempio che ci hai lasciato. Un abbraccio alla famiglia. Buon viaggio, Egidio”.

I funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, avranno luogo a Zumaglia alle 15.30 di domani, 15 dicembre, nella chiesa parrocchiale. Sempre qui verrà recitato il Santo Rosario alle 18 di stasera.