In Baraggia sono in arrivo nuovi punti informativi per renderla più attrattiva al visitatore

In Baraggia sono in arrivo nuovi punti informativi per offrire contenuti turistici e informazioni sul territorio in modo semplice e immediato.

Lo rende noto Erika Vallera, la capogruppo di Candelo nel Cuore: “L'anno scorso era stata deliberata l'adesione al progetto InfoBar@ggia Smart & Green e qualche mese fa la Regione Piemonte ha ufficializzato l’ammissione del progetto a finanziamento, riconoscendo all’area omogenea Baraggia un contributo complessivo di 200mila euro nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27".

Il progetto prevede l’installazione, in ogni Comune dell’area, di rinnovate aree multifunzionali che saranno collegate ad una piattaforma digitale pensata per offrire servizi utili al visitatore. "L’investimento valorizza il patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico della Baraggia — prosegue Vallera — con l’obiettivo di rendere il territorio più attrattivo e innovativo. La quota di compartecipazione prevista per il comune di Candelo è più bassa di quanto ipotizzato, pari a 909 euro, già inserita nel bilancio 2025. Le opere necessarie alla posa della struttura e all’allaccio alla rete elettrica saranno realizzate direttamente dall'ente”.