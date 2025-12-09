Pre e post scuola a Pollone: ecco tariffe e iscrizioni 2025-2027

Il Comune di Pollone ha approvato attraverso una delibera di giunta le tariffe e le modalità di iscrizione per i servizi di pre e post scuola per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, pensati per aiutare le famiglie a conciliare tempi di lavoro e cura dei figli e favorire la socializzazione dei bambini.

Anno 2025/2026: pre e post scuola gratuiti; iscrizione ad entrambi € 10 una tantum

Anno 2026/2027: pre scuola € 10/mese, post scuola € 10/mese; iscrizione ad entrambi € 15/mese

Agevolazioni: riduzione del 50% per il secondo figlio; gratuito dal terzo figlio

Questi gli orari: Pre scuola: dalle 7:30 fino all’inizio delle lezioni; Post scuola: fino alle 16:30 (2025/26) o 17:00 (2026/27), con possibilità di ritiro anticipato

Scadenza iscrizioni: 15 dicembre 2025 per l’anno 2025/26 e 30 giugno 2026 per l’anno 2026/27

In caso di iscrizioni superiori al limite, la priorità sarà data alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori o in particolare situazione di disagio, come documentato al momento dell’iscrizione.