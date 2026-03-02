Ginnastica Biella, prima prova per la Serie B nazionale

Si è svolta a Modena venerdì 27 febbraio la prima prova della Serie B nazionale. Ginnastica Biella, in collaborazione con Tigers Academy di Torino e Olimpia Aosta, ha affrontato la gara portando il contributo di tre ginnaste, Veronica Pastorato, Eleonora Ghione e Agnese Vella, accompagnate in pedana sempre da Irina Sitnikova.

L’esordio in questo importante campionato è avvenuto sicuramente in salita per Veronica. La sua trave, condizionata dalla tensione è stata causa di troppe cadute. Eleonora e Agnese al contrario hanno ottenuto una buona prestazione. La squadra nella totalità si è piazzata al decimo posto. Per la prossima prova, che si svolgerà proprio a Biella, le ginnaste avranno bisogno di ogni sostegno morale e di affetto possibile. Appuntamento quindi a venerdì 13 marzo, al Biella Forum degli Orsi per la seconda prova. Ginnastica Biella ringrazia le ginnaste e la società Tigers Academy di Pianezza per l’opportunità offerta di poter partecipare al Campionato.