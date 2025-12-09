Rhythmic School esulta: Ginevra Segatto, Ilaria Giabardo e Ginevra Viana campionesse d’Italia FOTO

Nei padiglioni della Fiera di Rimini, da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre, è andata in scena la Festa della Ginnastica - Winter Edition 2025, con la disputa delle finali nazionali FGI del settore Silver di Ginnastica Ritmica. Come di consueto, alla kermesse hanno partecipato migliaia di atlete provenienti da ogni parte d’Italia, fra le quali una dozzina di ginnaste biellesi della Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya che si sono distinte per tecnica ed eleganza, premiate dalle varie giurie, e chiamate ad occupare con frequenza il podio nazionale.

Per ben tre volte l’inno nazionale è risuonato in onore alle atlete care al presidente Carlo Vineis. La prima a laurearsi campionessa d’italia è stata Ginevra Segatto, nella categoria LC1 A5 (anno 2012) con un’ottima performance nella specialità fune, impreziosita da un’altrettanto buona esibizione al nastro che la giuria ha collocato ai piedi del podio, al quarto posto. Il secondo titolo è stato conquistato da Ilaria Giabardo nella categoria LC1 S1 (anno 2009) nella specialità nastro, mentre nella specialità clavette ha ottenuto un dignitosissimo settimo posto. La terza RSgirls a salire sul gradino più alto del podio è stata Ginevra Viana, nella categoria LC2 A5, con un’ottima routine al nastro; nel secondo attrezzo effettuato: le clavette, un piccolo errore non le ha permesso di andare oltre il sedicesimo posto. La medaglia d’argento l’ha conquistata Giorgia Maria Bonifacio, categoria LC1 S1, dove ha brillato nella specialità clavette. La medaglia di bronzo è stata appannaggio della squadra LD Open, composta da Rebecca Gallo impegnata in un pregevole esercizio al corpo libero, Martina Brocchi con due ottime performances a cerchio e clavette ed Iris Marchesi che si è altrettanto ben destreggiata con palla e nastro. Non sono salite sul podio ma hanno sfoderato delle eccellenti prestazioni Ginevra Romanini, categoria LC1 A3 (anno 2014) alla fune dove si è classificata quinta ed al cerchio dove si è collocata al sesto posto; così come Ginevra Lanza, categoria LB1 A5 nella specialità clavette dove ha ottenuto un poco fortunato quarto posto ed al cerchio dove si è classificata ottava.

Sempre nella Top ten troviamo Rebecca Gallo, in gara fra le LC2 A5, nella specialità palla in cui si è classificata al sesto posto, mentre al cerchio la troviamo al quindicesimo ed Iris Marchesi, in campo fra le LD J1 (anno 2011) classificata sesta al nastro e diciassettesima alla palla. Da rimarcare anche l’ottimo quinto posto della squadra LC Open composta da Ginevra Segatto alla fune, Giorgia Maria Bonifacio al cerchio, Alice Cola alla palla ed Ilaria Giabardo a clavette e nastro. Da segnalare poi numerosi piazzamenti fra le top 20 o immediatamente a ridosso, considerando che ogni categoria prevedeva la partecipazione di almeno un centinaio di ginnaste o di squadre, come il quindicesimo posto di Martina Brocchi alle clavette, il diciottesimo e ventesimo di Alice Cola a palla e cerchio, il tredicesimo di Alyssa Adamo al nastro ed il sedicesimo di Andrea Viola Adamo alle clavette. Buone aspettative erano riposte anche sulla squadra LC allieve, che aveva stravinto le prove regionali, composta da Ginevra Romanini (Fune e cerchio), Ginevra Viana (palla e nastro) e Ginevra Lanza (clavette) che però non è riuscita ad esprimersi al meglio e si è collocata a metà classifica.

Hanno accompagnato e diretto le ginnaste in campo gara le allenatrici Arianna Prete e Mariia Nikitchuk che lasciano il commento dei risultati della trasferta in terra romagnola al Presidente societario: “I numeri e la qualità di ginnaste presenti all'evento nazionale FGI aumenta ogni anno, per cui è sempre più difficile raggiungere le posizioni di vertice. Meritano quindi tantissimi complimenti le atlete che sono andate a podio ma anche tutte le altre che hanno partecipato e che hanno dimostrato l’ottima qualità del lavoro svolto dal nostro staff tecnico, a cui va il merito di tanti risultati. Un ringraziamento particolare giunga anche alle famiglie delle atlete che supportano, non senza sacrificio, le stesse e che sono il vero motore, con i consiglieri del direttivo, della società. Le competizioni del 2025 sono terminate – conclude il presidente – ma si avvicina l’appuntamento con il saggio/Festa di Natale fissato per sabato 20 dicembre, presso il palazzetto dello sport di Candelo, dove a partire dalle 17 si potranno ammirare tutte le iscritte alla Rhythmic School, in un susseguirsi di emozioni sempre crescenti, a partire dalle tenerissime baby, ai corsi di avviamento alla Ritmica per giungere fino alle agoniste Silver e Gold ed al gran finale che vedrà tutte le partecipanti riunite, in un metaforico abbraccio, a tributare gli Auguri di Buon Natale e Buone Feste al pubblico presente ”.