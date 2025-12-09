Ginnastica artistica e ritmica, grandi risultati per la Pietro Micca alle Finali Nazionali di Rimini FOTO

Nel weekend, dal 5 all'8 dicembre, a Rimini, si è svolta l’edizione invernale della Ginnastica in Festa che ha ospitato le finali Nazionali Silver. APD Pietro Micca è stata orgogliosamente rappresentata da quattro ginnaste della sezione di ginnastica ritmica che sono state impegnate in un’unica prova di gara e da quattro delle ginnaste più esperte della sezione di artistica che hanno invece affrontato due giorni di gara, con la somma del punteggio a decretare il risultato finale.

Proprio nel settore dei grandi attrezzi spicca la prestazione di Federica Destefanis che in LE base si laurea Campionessa Nazionale nella classifica generale e alle parallele; inoltre Federica con la sua costanza porta a casa una medaglia d’argento a trave e al volteggio. Altro risultato pesante arriva da Isotta Passini che nella gara di LE3 avanzato conclude al 18° posto, togliendosi però la soddisfazione di mettersi la medaglia di bronzo al collo nella classifica di specialità della trave. Gara complessa per le tantissime partecipanti è stata quella di LE3 base, dove ben centoventi ginnaste hanno espresso le loro potenzialità agli attrezzi; Vittoria Maggia termina al 74° posto chiudendo soddisfatta la stagione con la sua miglior prestazione dell’anno; nella stessa categoria Alice Cozzula si dimostra ginnasta da primi venti punteggi d’Italia, chiudendo la sua gara al 16° posto.

Per la sezione di ginnastica ritmica Noemi Pasquadibisceglie, allieva 4, ha portato i colori biellesi ad un buon ventiquattresimo posto finale nella gara di LE, dove ha presentato i suoi esercizi a cerchio e clavette. Ottima prestazione per Cecilia Tibi che ha rappresentato la Società nella gara di LD categoria allieve 5; Cecilia sfiora il podio nazionale alle clavette terminando quinta e conclude la gara all-around ventottesima. In gara anche le più piccole, alla loro prima esperienza in campo nazionale: Asia Vittoria Marchesini (allieva 2) gareggia nel livello LB1 chiudendo al 52° posto, mentre Viola Bertagnini (allieva 1) nello stesso livello, termina 51ª con un ottimo punteggio al corpo libero. I risultati soddisfacenti di questa edizione invernale determinano la chiusura della stagione agonistica per il settore Silver e danno la giusta motivazione a lavorare in vista del prossimo anno.