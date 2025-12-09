Bocce, a Varallo va in scena il Trofeo Sacchi: ecco i vincitori

Domenica 7 dicembre a Varallo si è disputato il Trofeo "Sacchi" per sedici terne di categoria C.
Ha vinto la Novara Bocce con Roberto Beretta, Alessandro Beretta, Renato Marchetti. Secondo posto, sconfitta 7-8, per la Moranese Alessandria con Gianluca Cavalli, Mauro Machera, Fabio Lot.
Poi al terzo posto due formazioni biellesi, la San Secondo Bennese con Fabio Boccaletti, Marco Barattino, Roberto Pasqua e Valle Elvo con Sergio Algarotti, Mario Melis, Francesco Scarparo.
Hanno arbitrato Gianfranco Poli e Antonio Grigolon.