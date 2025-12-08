Cossato, la Biblioteca resta aperta anche nel periodo di Natale

A Cossato la Biblioteca rimarrà aperta al pubblico con i consueti orari e fino alla fine dell’anno, in occasione delle festività natalizie, diversamente dagli scorsi anni. Nel nuovo anno 2026, per le operazioni di inventario, sarà invece chiusa dal 2 al 6 gennaio con riapertura mercoledì 7 gennaio.

Sarà possibile dunque usufruire, nelle vacanze natalizie, in concomitanza con gli altri eventi del Natale che animano la città, di tutti i servizi bibliotecari e prendere in prestito le moltissime novità librarie nel frattempo acquistate con i fondi comunali che hanno arricchito gli scaffali della biblioteca.