Tradizione e solidarietà: l'Associazione Nazionale Carabinieri di Biella celebra l'anno sociale

Si è svolto ieri, domenica 7 dicembre, il tradizionale appuntamento di fine anno per la Sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), un momento che ha saputo unire ricordo, convivialità e solidarietà, da sempre pilastri fondamentali dell’Arma.

La giornata si è aperta in un clima di profonda riflessione presso la Basilica di San Sebastiano, dove i Frati Francescani hanno presieduto la Santa Messa in suffragio di tutti i Soci defunti, rendendo omaggio alla memoria di coloro che hanno servito con fedeltà.

Durante la celebrazione è stata letta l’emozionante Preghiera del Carabiniere e un intenso momento di silenzio è stato accompagnato dalle note del trombettista Davide Ramella.

A seguire, i partecipanti si sono trasferiti al ristorante Da Enrico di Zimone per il tradizionale Pranzo Sociale, occasione per rafforzare i legami tra soci, famiglie e amici dell’Associazione. Uno dei momenti più significativi è stata la consegna degli Attestati di Fedeltà ai soci di lunga data, conferiti dal Direttivo e rilasciati dalla Presidenza Nazionale dell’ANC, a riconoscimento della costanza e dell’impegno verso i valori associativi.

L’evento ha avuto anche una forte valenza solidale: è stata infatti organizzata una lotteria il cui ricavato è stato interamente devoluto all’ONAOMAC – Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri, a sostegno degli orfani dei Carabinieri caduti in servizio.

Prima della conclusione, a tutti i presenti è stato offerto un omaggio. Il Presidente della Sezione di Biella, Maresciallo Antonio Diego Piras, ha espresso un sentito ringraziamento ai partecipanti per la loro presenza e per il costante attaccamento all’Associazione.

“Questa giornata non è solo una tradizione, è la dimostrazione che lo spirito di servizio e la nostra comunità restano vivi e uniti. Ringrazio di cuore tutti per la vostra partecipazione e auguro a voi e alle vostre famiglie un sereno Natale e un felice anno nuovo.”