Basket femminile, un'altra vittoria: la BFB non si ferma più

Ancora una vittoria per le ragazze della prima squadra del Basket Femminile Biellese. Contro Arona, fanalino di coda che aveva però battuto le laniere ad inizio stagione, è andata in scena, tra le mura amiche del Palasalesiani, la perfetta rivincita biellese. La partita si apriva con due triple di Raga e Truccano.

Arona non si scomponeva e recuperava arrivando al primo ed unico vantaggio a metà tempo. Le laniere a loro volta serravano i ranghi e riuscivano ad impattare 15 a 15 alla prima sirena. L'equilibrio regnava anche nella seconda frazione con Biella che provava vanamente a scappare, ma raggiungeva il vantaggio di +6 solamente alla fine del secondo quarto.

Al rientro dagli spogliatoi, una Bfb arrembante annichiliva le ospiti con giochi veloci, difesa stretta e migliorando la precisione sulle realizzazioni. Toccava il massimo vantaggio di +20 prima di chiudere il quarto sul 55 a 37. L'ultima frazione vedeva la formazione ospite tentare la rimonta, spinte più dall'orgoglio che dalla precisione. Biella si limitava a controllare non permettendo alle avversarie di rientrare. Negli ultimi minuti coach Bertetti concedeva la passerella alle ragazze del quintetto base, dando spazio alle più giovani, che si permettevano comunque il lusso di riportare il gap a +19.

In classifica, salvo sorprese dalla sfida ancora da giocare tra Auxilium e Lapolismile, Biella va a +4 sulle dirette concorrenti per il passaggio del turno. Un buon margine poiché le prossime due partite vedranno le ragazze laniere sfidare rispettivamente la seconda e la prima in classifica.

BASKET FEMMINILE BIELLESE - ARONA: 66 - 47 (15-15/33-27/55-37).

Bfb: Viola 1, Habti 4, Senesi 8, Peretti, Guzzon 6, Bertaglia 1, Trucano 13, Tombolato 24, Raga 9, Raco, Strobino, Rabbachin. All. Bertetti, ass.all. Riccini e Rabbachin.