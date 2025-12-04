"Biellesi e Vercellesi nella pampa": appuntamento a Pollone

La Biblioteca Civica “Benedetto Croce” di Pollone, in collaborazione con l’Associazione per l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra e il Centro di Documentazione sull’Emigrazione di Donato, invita la cittadinanza alla presentazione del volume “Biellesi e Vercellesi nella Pampa” di Giancarlo Libert, dedicato alla storia dell’emigrazione piemontese in Argentina.

L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre alle ore 21 presso la Biblioteca Civica di Pollone (Via Caduti per la Patria 71).

L’autore, Giancarlo Libert, storico e saggista che da oltre trentacinque anni studia le migrazioni piemontesi, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le vicende di uomini e donne partiti dal nostro territorio per cercare fortuna nella lontana Pampa argentina.

Durante la serata, oltre all’analisi del fenomeno migratorio e dei protagonisti biellesi e vercellesi raccontati nel libro, verrà dedicato un momento speciale alla figura di Padre Alberto Maria De Agostini, missionario ed esploratore originario di Pollone, noto in Argentina come “Don Patagonia”.

A ricordarne la vita e l’eredità culturale sarà Maria Lucia Acquadro, nel 65° anniversario della morte del celebre religioso ed esploratore.

Interverranno:

Mara Cucco, Presidente dell’Associazione per l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra

Ivano Maffeo, Responsabile del Centro di Documentazione sull’Emigrazione di Donato

Maria Lucia Acquadro, per un ricordo di Padre De Agostini

L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per approfondire una pagina significativa della storia locale, riscoprire il legame tra il Biellese e l’Argentina e celebrare la memoria di figure che hanno portato il nome del nostro territorio nel mondo.

L’ingresso è libero.

Biblioteca Civica “Benedetto Croce” – Pollone

Venerdì 5 dicembre 2025 – ore 21