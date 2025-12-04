Rinviata la premiazione del concorso letterario “Storie da Museo”

La premiazione del concorso letterario “Storie da Museo”, prevista per venerdì 12 dicembre, è stata rinviata a causa dello sciopero generale dei trasporti proclamato su tutto il territorio nazionale.

La mobilitazione, che avrà pesanti ripercussioni soprattutto sulla circolazione di treni, bus e aerei, ha infatti messo in difficoltà molti degli autori premiati, impossibilitati a raggiungere Vercelli. Le segnalazioni sono arrivate sia da chi avrebbe dovuto viaggiare da località lontane, sia da chi sarebbe partito da città come Torino, Milano e altre zone relativamente vicine, comunque esposte al rischio di cancellazioni e disservizi.

Per questo, dopo un’attenta valutazione e in pieno accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, lo staff ha deciso di rinviare l’evento all’inizio del nuovo anno. Una scelta dettata anche dalla volontà di evitare di collocare la premiazione troppo a ridosso del periodo natalizio.

La nuova data è già stata fissata: sabato 24 gennaio 2026, alle ore 17, nella consueta cornice della Sala del Trono del Palazzo Arcivescovile di Vercelli.