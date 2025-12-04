Biella, donna investita tra via Lamarmora e via Torino FOTO

Nella tarda serata di oggi giovedì 4 dicembre, intorno alle 18,30, una donna è stata investita da un’auto a Biella, nei pressi dell’incrocio tra via Lamarmora e via Torino.

Sul posto sono intervenuti immediatamente la Polizia Locale e il personale del 118. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale cosciente.

Alla guida dell’auto, coinvolta nell’incidente, c’era una donna. Le cause dell’investimento sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale.

Attenzione alla viabilità perchè al momento è stata chiusa il traffico via Torino, da via Lamarmora a scendere, verso piazza Adua