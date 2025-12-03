Via Italia: illuminazione natalizia a metà

In vista delle festività natalizie, l’amministrazione comunale di Biella ha come ogni anno predisposto l’illuminazione straordinaria delle vie cittadine. Tuttavia, quest’anno una parte di Via Italia, a nord di Piazza Primo Maggio – Via Dante, non risulta illuminata.

A questo proposito hanno presentato un'interrogazione Buongiorno Biella e Costruiamo Biella nella quale si legge che la mancata illuminazione sarebbe verosimilmente dovuta all’imminente inizio di lavori di sistemazione della cosiddetta “roggia” sotto la pavimentazione della via. "Nonostante ciò - scrivono i consiglieri Andrea Foglio Bonda, Luigi Apicella e Teresa Barresi - sembra che nessuna comunicazione sia stata inviata né ai residenti né ai commercianti, lasciando la zona scoperta e, di fatto, penalizzando l’attività commerciale in un periodo cruciale dell’anno".

I sottoscritti chiedono dunque al Comune se si intenda provvedere immediatamente all’illuminazione del tratto mancante, oppure se siano previsti ristori economici a favore dei commercianti per i danni subiti a causa della situazione.

L’interrogazione sottolinea la necessità di non penalizzare ulteriormente una zona della città già interessata da lavori annunciati ma poco programmati, invitando l’amministrazione a intervenire tempestivamente per garantire equità e visibilità commerciale durante le festività.