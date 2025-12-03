Dolore nel Biellese per la morte di Lorella Brandolini, aveva 65 anni

Lutto nel Biellese per la morte di Lorella Brandolini, mancata all'età di 65 anni. L'ultimo saluto avrà luogo alle 11.30 di venerdì 5 dicembre nella Sala del Commiato della Casa Funeraria Defabianis di Biella. Qui riceverà la Santa Benedizione.
