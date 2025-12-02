A Zimone è tutto pronto per il pranzo dedicato agli over 65. Si tratta di un'iniziativa realizzata dall'amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco e la comunità parrocchiale.
Si svolgerà domenica 7 dicembre presso la sala dell'oratorio. Il programma prevede alle 11 la Santa Messa, a cui seguirà il convivio completamente gratuito per tutti i residenti del paese che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano già compiuto i 65 anni.
Un'occasione per ritrovarsi, condividere un pasto in serenità e festeggiare insieme l'avvicinarsi del Natale. Chi lo desidera può essere accompagnato da un parente o un amico.