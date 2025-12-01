Cultura ed eventi in Piemonte: Biella fra le province in maggiore espansione

Il Biellese entra nel 2025 con un ruolo sempre più riconoscibile nel panorama culturale piemontese. È un territorio che custodisce tradizioni, storia, luoghi di memoria e una rete diffusa di realtà culturali, e che al tempo stesso si rinnova attraverso una programmazione vivace e capillare.

La presenza di musei, spazi espositivi, ecomusei, luoghi della memoria e complessi storici, consente al pubblico di vivere un’offerta ampia e diversificata.

Un sistema coordinato di musei, mostre, percorsi culturali e attività legate al territorio, che ha permesso di ottenere una forte crescita nell'anno trascorso, con +12% di ingresso ai musei. Accanto alle istituzioni, un tessuto associativo molto attivo: un sistema in cui enti locali, fondazioni, operatori culturali e associazioni contribuiscono insieme alla valorizzazione di un territorio che non smette di investire nella cultura e negli eventi, come motore di crescita.

Il quadro regionale

La nuova Relazione Annuale 2024/2025, dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, conferma un trend regionale in continua crescita.

Nel 2024 i musei piemontesi hanno registrato 7,76 milioni di ingressi, pari a un aumento del 9% su base annua. Lo spettacolo dal vivo ha superato i 3,8 milioni di biglietti, crescendo del 12%, mentre il turismo culturale ha raggiunto 6,28 milioni di arrivi e 16,89 milioni di presenze, con un forte incremento dei visitatori internazionali.

Anche la partecipazione dei cittadini risulta elevata: l’83% dei piemontesi ha preso parte ad almeno un’attività culturale nel corso dell’ultimo anno.

Il Piemonte appare dunque come un sistema culturale solido, dinamico, capace di generare attrattività economica e sociale, pur con sfide da affrontare nelle aree più periferiche e nei poli minori.

All’interno di questo quadro, il Biellese si distingue come provincia in forte evoluzione. Nel 2024 ha registrato un incremento del 12% nelle visite museali, un risultato sostenuto sia dalla rete dei musei ed ecomusei, sia dalle numerose iniziative culturali diffuse sul territorio. Accanto all’offerta museale e culturale stabile, il Biellese negli ultimi anni si sta orientando sempre più verso eventi di forte richiamo, capaci di attrarre pubblico da fuori provincia.

La qualità delle proposte artistiche, le iniziative delle associazioni, la collaborazione tra enti e operatori e la capacità di fare rete stanno permettendo al territorio di crescere anche sul piano dell’attrattività turistica. Il periodo natalizio ne è l’esempio: borghi tematici, presepi diffusi, allestimenti, eventi culturali e iniziative dedicate alle famiglie portano ogni anno migliaia di visitatori, confermando la capacità di rinnovarsi e di costruire nuove opportunità.