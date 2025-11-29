 / Animalerie

Animalerie | 29 novembre 2025, 17:36

Ester scappata a Zubiena, aiutiamo a riportarla dalla sua piccola umana

E' distrutta la bambina della famiglia di Ester che è scappata a Zubiena. E' una Jack Rassel Parson e normalmente si fa avvicinare. Chi avesse notizie utili chiami il 3387524536. Riportiamola a casa e facciamo felice la piccola.

redazione

