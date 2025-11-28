A Biella la mostra “Allo [S]coperto”: quando l’arte diventa prevenzione FOTO

Questo pomeriggio venerdì 28 novembre, dalle 15 alle 17.30, Piazza Santa Marta a Biella si trasforma in uno spazio di incontro e riflessione grazie alla mostra “Allo [S]coperto”, un progetto artistico realizzato dagli studenti delle classi 4H e 5H del liceo I.I.S. “G. e Q. Sella”, in collaborazione con il Drop IN.

L’iniziativa nasce con l’intento di portare l’attenzione su un tema spesso sottovalutato ma ancora attuale: l’HIV/AIDS. Sebbene la percezione comune possa far pensare che il virus appartenga al passato, i dati più recenti indicano che la diffusione dell’HIV non solo non è scomparsa, ma registra un aumento significativo, in particolare tra i giovani.

In questo contesto, la mostra diventa molto più di un semplice percorso espositivo: è un invito a guardare oltre i pregiudizi, ad aprire un dialogo e a riconoscere nella prevenzione uno strumento fondamentale per contrastare il virus. E lo fa attraverso il linguaggio forse più immediato e coinvolgente: l’arte. Le opere degli studenti, infatti, affrontano il tema con sensibilità, creatività e coraggio, trasformando pensieri, dubbi e domande in installazioni e messaggi visivi che parlano a tutti.