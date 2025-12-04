Uib: “Il nuovo MULAB sarà un successo per tutto il territorio”

Nella giornata di ieri 3 dicembre in Comune a Biella è stato presentato il nuovo MULAB a Biella: polo culturale per valorizzare il tessile.

Il commento del presidente Uib, Paolo Barberis Canonico

"Oggi abbiamo raggiunto questo importante risultato grazie ad un percorso che, nell'ultimo anno, ci ha visti impegnati in prima linea per trovare soluzioni non semplici né scontate, vista la complessità del tema. Fatte salve le necessarie verifiche tecniche dal momento che il progetto è sensibilmente modificato, quindi dovrà avere l'avvallo del Ministero, sono confidente che il nuovo museo del tessile sarà il successo del territorio intero, che ha saputo lavorare per una visione comune di sviluppo".

Il commento del direttore generale Uib, Pier Francesco Corcione

"L'Uib è stata fin da subito promotore del progetto di valorizzazione dell'eccezionale identità tessile del territorio attraverso le risorse stanziate nel 2022 dall'allora Mise, grazie all'impegno dell'On. Roberto Pella. Se in passato il Comune non c'era, oggi possiamo invece dire di aver trovato grande disponibilità e intelligenza da parte di questa amministrazione comunale nel lavorare insieme, pubblico e privato, per mettere a punto un progetto ambizioso a beneficio del territorio".