Cambia il percorso della linea 350: cosa succede dal 1° dicembre

Dal 1° dicembre 2025 cambiano alcune abitudini per chi utilizza la linea 350 che collega Sant’Eurosia, Pralungo, Biella, Pollone e Sordevolo. L’Agenzia della Mobilità Piemontese ha infatti disposto una modifica al percorso, necessaria dopo che il Comune di Pollone ha reso definitivo il divieto di transito degli autobus nel centro abitato.

Questo significa che le corse che finora attraversavano il cuore del paese dovranno seguire un itinerario alternativo. Gli autobus provenienti da Biella, dopo aver raggiunto piazza San Rocco, faranno inversione di marcia e proseguiranno lungo un nuovo tracciato che comprende via Attilio Botto, via Burcina, via Senatore Frassati, via Pier Giorgio Frassati e via Benedetto Croce, per poi ricongiungersi al normale percorso. Lo stesso avverrà anche in direzione opposta.

Questa variazione comporta purtroppo anche la soppressione di alcune fermate che si trovavano proprio all’interno del centro di Pollone. Non saranno quindi più attive le fermate di:

via Caduti per la Patria (Municipio)

via Caduti per la Patria (Chiesa della Trinità)

Parrocchia di Sant’Eusebio