Pallavolo, Teamvolley verso Alba a caccia di continuità

La vittoria contro Santena necessita di continuità. Il TeamVolley Lessona cerca altri punti nella complicata trasferta sul campo de L’Alba Volley , avversaria ormai ben nota del girone nazionale di Serie B2. Primo servizio sabato alle 21 nel centro storico della bella città langarola.

A presentare l’impegno è il vice-allenatore Ivan TURCICH: “Alba è una squadra interessante, che ci precede in classifica e che è reduce da ben tre tie-break consecutivi. Sarà senza dubbio una partita tosta, ma alla nostra portata: credo che le forze in campo si equivalgano, per fare risultato (soprattutto in casa loro) dovremo essere davvero brave. L’idea è di continuare a sviluppare il gioco impostato nella sconfitta contro il Volley Network’s, perché non siamo assolutamente la squadra che ha vinto sabato scorso con Santena. Dobbiamo rendere più concreta la nostra offensività in battuta, contenendo anche il gioco di Alba che passa dai loro posti-4. Reputo il calendario molto equilibrato: ci sono possibilità di crescita perché il livello delle squadre è simile. Ogni risultato nella parte alta di classifica è incerto. Noi saremo pronte”.

Aggiunge la giovane schiacciatrice Virginia SOLA: “La partita di Alba rappresenta una sfida importante, ma alla nostra portata. Per ottenere il risultato che vogliamo dovremo entrare in campo con maggiore aggressività, imponendo il nostro ritmo fin dai primi scambi. Non possiamo permetterci di essere passive o di subire il gioco avversario: dobbiamo piuttosto cercare di dominare ogni fase – dalla battuta alla difesa – mantenendo lucidità e determinazione. Se rimarremo concentrate, coraggiose e unite, potremo approfittare di questa partita per dimostrare il nostro valore e fare un altro passo avanti in classifica”.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 29/11, ore 21. Polivalente “Centro Storico” di Alba (CN)

L’Alba Volley – TEAMVOLLEY LESSONA

Prima Divisione TST

Lunedì 1/12, 20.30. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Vigliano Volley

Under18 ECCELLENZA

Domenica 30/11, ore 16. Palestra L.S. “A. Antonelli” di Novara

Hemaco Volley San Giacomo – GENERALI TEAMVOLLEY

Under16 ECCELLENZA

Domenica 30/11, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Alessandria Volley

Under14

Sabato 29/11, ore 14.45. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Igor Volley Fucsia