Pallavolo, SPB Scontro diretto a Chieri

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti continua a puntare i playoff di Serie C e prepara uno scontro diretto. Ad attendere la Ilario Ormezzano Sai SPB c’è la trasferta ostica sul campo della Polisport Chieri . Primo servizio sabato alle 21 sulle colline torinesi.

In Serie D , la M-AppHotel SPB sarà di scena alle 17 a Giaveno contro Val Sangone Volley , seconda in classifica.

Il vice-allenatore Simone NICOLO: “Questa settimana andiamo a Chieri e sappiamo benissimo che ci attende un’altra gara molto complicata, dato che i torinesi sono una squadra costruita per stare in alto. Se vogliamo giocarcela punto-a-punto dobbiamo dare continuità al nostro gioco e soprattutto tirar fuori, nei momenti difficili, un po’ di cattiveria agonistica in più. La nostra sofferta vittoria contro Lasalliano – così come i tanti 3-2 dell’ultima giornata – testimoniano quanto questo campionato sia combattuto ed equilibrato. Per questo lavorare da squadra sarà fondamentale, restando uniti e mettendo in campo tutto quello che abbiamo, se vogliamo portare a casa punti importanti per il nostro cammino”.

Aggiunge il centrale Andrea MARETTI: “Sabato ci attende una partita molto importante. Abbiamo già affrontato Chieri in Coppa Piemonte, conosciamo il loro modo di giocare e ci faremo trovare pronti per combattere su ogni pallone. L’ultimo weekend è stato particolarmente positivo, ci ha dato molta carica e voglia di migliorare ancora. Dovremo scendere in campo con quel desiderio, per riportare a Biella punti utili per il nostro percorso. Consapevoli delle nostre qualità”.

UNDER19

Under19 Girone A - 7a giornata

Palaspor di Novi Ligure (AL)

Gulliver Novi Pallavolo – OFFICINA POZZO SPB 2-3

(25-22/25-15/26-28/21-25/6-15)

Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: “Aver vinto è ovviamente una grande soddisfazione. Abbiamo anche ribaltato il risultato che avevamo subito in casa nostra. Classica partita dai due volti: male la prima parte in cui siamo andati sotto 2-0, poi c’è stato un netto cambio di marcia e di orgoglio. Ci abbiamo creduto e l’abbiamo ripresa. Il terzo set - strappato ai vantaggi - ha influito negativamente sul loro morale, e positivamente sul nostro. Lottando palla su palla abbiamo portato a casa una vittoria che fa bene anche alla classifica. L’obiettivo è arrivare alle Final-4”.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Sabato 29/11, ore 21. Palestra comunale di Chieri (TO)

Polisport Chieri – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB

Serie D

Sabato 29/11, ore 17. PalaRealeMutua di Giaveno (TO)

WeHunt Val Sangone Volley – M-APPHOTEL SPB

Under18 UISP

Venerdì 28/11, ore 21. Palestra S.M. “N. Costa” di Ciriè (TO)

PVL Cerealterra Ciriè – AIAZZONE COSTRUZIONI SPB

Under17

Domenica 30/11, ore 10. Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

ENERCOM SPB – Volley Novara

Under15

Sabato 29/11, ore 17. Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AM IMPIANTI SPB – Pallavolo Altiora

Under13

Sabato 29/11, ore 10.30. Palestra comunale di Occimiano (AL)

Fortitudo Volley Occimiano – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB