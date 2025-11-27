Pallavolo, SPB Scontro diretto a Chieri

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti continua a puntare i playoff di Serie C e prepara uno scontro diretto. Ad attendere la Ilario Ormezzano Sai SPB c’è la trasferta ostica sul campo della Polisport Chieri. Primo servizio sabato alle 21 sulle colline torinesi.
In Serie D, la M-AppHotel SPB sarà di scena alle 17 a Giaveno contro Val Sangone Volley, seconda in classifica.
Il vice-allenatore Simone NICOLO: “Questa settimana andiamo a Chieri e sappiamo benissimo che ci attende un’altra gara molto complicata, dato che i torinesi sono una squadra costruita per stare in alto. Se vogliamo giocarcela punto-a-punto dobbiamo dare continuità al nostro gioco e soprattutto tirar fuori, nei momenti difficili, un po’ di cattiveria agonistica in più. La nostra sofferta vittoria contro Lasalliano – così come i tanti 3-2 dell’ultima giornata – testimoniano quanto questo campionato sia combattuto ed equilibrato. Per questo lavorare da squadra sarà fondamentale, restando uniti e mettendo in campo tutto quello che abbiamo, se vogliamo portare a casa punti importanti per il nostro cammino”.
Aggiunge il centrale Andrea MARETTI: “Sabato ci attende una partita molto importante. Abbiamo già affrontato Chieri in Coppa Piemonte, conosciamo il loro modo di giocare e ci faremo trovare pronti per combattere su ogni pallone. L’ultimo weekend è stato particolarmente positivo, ci ha dato molta carica e voglia di migliorare ancora. Dovremo scendere in campo con quel desiderio, per riportare a Biella punti utili per il nostro percorso. Consapevoli delle nostre qualità”.
UNDER19
Under19 Girone A - 7a giornata
Palaspor di Novi Ligure (AL)
Gulliver Novi Pallavolo – OFFICINA POZZO SPB 2-3
(25-22/25-15/26-28/21-25/6-15)
Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: “Aver vinto è ovviamente una grande soddisfazione. Abbiamo anche ribaltato il risultato che avevamo subito in casa nostra. Classica partita dai due volti: male la prima parte in cui siamo andati sotto 2-0, poi c’è stato un netto cambio di marcia e di orgoglio. Ci abbiamo creduto e l’abbiamo ripresa. Il terzo set - strappato ai vantaggi - ha influito negativamente sul loro morale, e positivamente sul nostro. Lottando palla su palla abbiamo portato a casa una vittoria che fa bene anche alla classifica. L’obiettivo è arrivare alle Final-4”.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU
Serie C
Sabato 29/11, ore 21. Palestra comunale di Chieri (TO)
Polisport Chieri – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB
Serie D
Sabato 29/11, ore 17. PalaRealeMutua di Giaveno (TO)
WeHunt Val Sangone Volley – M-APPHOTEL SPB
Under18 UISP
Venerdì 28/11, ore 21. Palestra S.M. “N. Costa” di Ciriè (TO)
PVL Cerealterra Ciriè – AIAZZONE COSTRUZIONI SPB
Under17
Domenica 30/11, ore 10. Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella
ENERCOM SPB – Volley Novara
Under15
Sabato 29/11, ore 17. Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella
AM IMPIANTI SPB – Pallavolo Altiora
Under13
Sabato 29/11, ore 10.30. Palestra comunale di Occimiano (AL)
Fortitudo Volley Occimiano – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB