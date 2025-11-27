A Biella Black Friday Pop con Andy Warhol tra musica, fotografia e laboratori tessili FOTO

Un ricco calendario di appuntamenti – tra fotografia, musica, laboratori tessili e progetti inclusivi – accompagna la mostra e trasforma il Polo culturale del Piazzo.

Gli eventi collaterali prendono il via il 28 novembre e proseguono in città fino al marzo 2026.

A Biella l’immaginario di Andy Warhol non resta chiuso nelle sale espositive: esplode e invade il territorio. Attorno alla mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, organizzata da Palazzo Gromo Losa Srl, società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e da Creation in collaborazione con il Fashion and Textile Museum di Londra, prende vita un calendario di eventi collaterali che trasforma il Polo culturale del Piazzo, il centro storico e i suoi spazi culturali in una "factory" diffusa di creatività, musica, immagini e forme nuove di partecipazione.



Un programma ricchissimo, nato grazie a CoopCulture e Accademia Perosi, TAM (Textile Academy Museum), all’Associazione Stilelibero* e alla collaborazione con Associazione Fatti ad Arte, Biella Jazz Club, Associazione Tacafile, Associazione Microsolchi e Caffè Deiro, Fotoclub e UPB (Università Popolare Biellese) Educa, che insieme contribuiscono a trasformare Biella in una città profondamente pop.

Gastronomia

Si comincia il 28 novembre 2025 alle 18.00 al Caffè Deiro di Palazzo Ferrero, dove Fabrizio Lava e Valentina Paolini inaugurano un piccolo cortocircuito visivo con l’evento “Omaggio a Andy Warhol”: cosa sarebbe successo se Warhol avesse avuto una Factory affacciata sulle colline biellesi? Prodotti del territorio diventano icone fluorescenti, curve di livello trasformano oggetti comuni in simboli pop, e la fotografia gioca con la grafica come fosse un manifesto. L’appuntamento si conclude con un aperitivo Andy Warhol (euro 15, prenotazione obbligatoria al 388 5647455), naturalmente a base di prodotti locali: perché anche il cibo, qui, può diventare pop.

Bambini

Il linguaggio della mostra riemerge, potente, nei laboratori tessili del 1° febbraio e 1° marzo 2026, dalle 15.00 alle 17.00 nell’aula didattica di Palazzo Ferrero con “Tutto è Bello: farfalle, limoni, gelati, scarpe, orologi! Le grafiche pop di Andy Warhol sulla tua shopper”. L’artista Michela Cavagna guida adulti e bambini a creare shopper personalizzate ispirate alle stampe giovanili di Warhol: farfalle, limoni, gelati, scarpe, orologi. Un omaggio al Warhol che dichiarava “tutto è bello” e che trasformava la vita di tutti i giorni in immagine, ritmo, stile. Il costo è di 15 euro (1 adulto + 1 minore o 1 adulto, con shopper inclusa). Iscrizioni: didattica@fattiadarte.it.

The Factory Experience

Il progetto didattico a cura di CoopCulture, offre alle scuole l'opportunità di vivere il mondo di Warhol attraverso percorsi-gioco, laboratori sensoriali e attività creative pensate per trasformare la visita in esperienza. L’ingresso alla mostra per le scuole è gratuito, mentre i laboratori (a pagamento) si svolgono su prenotazione (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, scrivendo a palazzogromolosa@coopculture.it): un modo per avvicinare bambini e ragazzi alla Pop Art come linguaggio vivo, da toccare, reinventare, discutere insieme.

Musica

La Biella notturna accoglie invece tre appuntamenti al Biella Jazz Club, dove la musica diventa la trama sonora di questo viaggio pop. Il Maccianti–Gatto–Tavolazzi Trio apre la rassegna il 29 gennaio 2025 alle 21.00, seguito il 26 febbraio dal Duality Quartet di Chiara Nicora, e infine, il 12 marzo, dal quintetto di Camilla Battaglia. Biglietto: 8 euro. Serate che riportano l’atmosfera dei club newyorkesi degli anni Sessanta, quando arte, musica e performance si sovrapponevano senza confini. Qui non si citano Warhol e la Pop Art: li si respira.

A Palazzo Ferrero, nelle serate del 5 febbraio e 5 marzo 2026, alle 21.00, la storia delle copertine musicali si apre come un libro illustrato con gli appuntamenti “Microsolchi e Andy Warhol – Quando la pop music incontra la pop art”. Arnaldo Allara e Maurizio Pellegrini costruiscono, anche con esecuzioni live dei dischi, un viaggio tra Velvet Underground, Rolling Stones, Aretha Franklin, John Lennon, Blondie, Loredana Berté: dischi che Warhol ha trasformato in opere, e opere che hanno trasformato il modo di guardare un disco. Le immagini scorrono come proiezioni di memoria, mentre la musica – nel primo appuntamento suonata anche da Alex Gariazzo – rende tutto vivo. L’ingresso è di 10 euro il 5 febbraio, gratuito il 5 marzo.

All’interno del programma musicale trova spazio anche “A TEMPO: 20-30-20 tra arte e musica”, format firmato CoopCulture e Accademia Perosi. Dopo il primo appuntamento autunnale di novembre, la rassegna prosegue con due nuove date, entrambe alle 17.30: il 16 gennaio 2026 e il 27 marzo 2026. Ogni incontro si sviluppa come una partitura: venti minuti di visita guidata introduttiva, trenta di musica dal vivo e altri venti di restituzione conclusiva. Il costo è di 16,50 euro (biglietto mostra ridotto escluso).



Prenotazioni al seguente link: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=623514.

E poi c’è un progetto speciale, “Errori Perfetti / Perfect Errors”, fatto di mani tremanti, di tratti incerti, di linee che non seguono i confini ma li inventano. A Giaveno, nel laboratorio della Cooperativa Codess Sociale, persone con disabilità cognitive e fisiche lavorano insieme per reinterpretare la tecnica della blotted line, il disegno “imperfetto” che rese Warhol riconoscibile agli inizi. I loro segni vengono poi trasformati in ricami dal TAM (Textile Academy Museum) di Biella, dove saranno interpretati attraverso tecniche di ricamo su tessuti Piacenza 1733.

Nel gennaio 2026 diventeranno una piccola esposizione all’interno della mostra Andy Warhol e i tessuti”. Il workshop è organizzato da Associazione Tacafile in collaborazione con Fatti ad Arte, Cooperativa Codess Sociale, Fondazione Famiglia Piacenza, TAM GEM ITS Academy Sistema Moda.

Visite guidate

Il percorso espositivo può essere scoperto anche attraverso una serie di visite guidate curate da CoopCulture, sempre alle 17.30, che accompagnano i visitatori dentro un Warhol più vicino e narrativo. Dopo il primo appuntamento del 28 novembre, le visite tornano nel periodo natalizio il 5 e 26 dicembre, proseguono nel nuovo anno il 9 e 23 gennaio, e continuano fino alla primavera con gli appuntamenti del 6 e 20 febbraio e del 6 e 20 marzo. Il costo è di 7 euro (biglietto mostra escluso).





Prenotazioni obbligatorie a questo link: https://ticketing.coopculture.it/event/3E02DA5C-DB55-5024-6BEB-019834667BC0?lang=it.

Il 24 gennaio alle ore 10 la conferenza a Palazzo Gromo Losa di Francesco Tempia Maccia sul tema “Pop art”, a cura di Università Popolare Biellese e poi visita guidata alla mostra a cura di Coopculture. Per informazioni e iscrizioni si può fare riferimento alla segreteria Università Popolare Biellese.

Fotografia

Sono in via di definizione una serie di eventi con il Fotoclub Biella, gia protagonista in occasione della mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, che riguarderanno esperienze coinvolgenti in mostra a tema fotografico.

La mostra Andy Warhol PopArt & Textiles

A Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero il percorso espositivo riunisce oltre 150 opere di Andy Warhol – serigrafie, fotografie, ceramiche, vinili e materiali d’archivio – affiancate da un nucleo straordinario di circa cinquanta tessuti, abiti e disegni originali realizzati dall’artista negli anni Cinquanta. È un capitolo poco noto e per la prima volta presentato in Italia, in cui limoni, farfalle, clown, angurie e coni gelato trasformano la stoffa in un laboratorio visivo che anticipa i codici della futura Pop Art. Le due sedi dialogano come un’unica narrazione: da un lato l’immaginario giovanile e commerciale del primo Warhol, dall’altro la sua evoluzione verso il linguaggio iconico che avrebbe ridefinito l’arte del secondo Novecento.

*Ingresso ridotto a 10 euro riservato esclusivamente ai partecipanti agli eventi organizzati da Stilelibero, Fatti ad Arte, Biella Jazz Club, Tacafile, Microsolchi e Caffè Deiro.

La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Biella, Palazzo Ferrero Miscele Culturali, Associazione Stilelibero, Biella Città Creativa Unesco, RJMA, Art Book Web, Beside Arts e Promos (partner per la comunicazione). Main sponsor della mostra Gruppo Banca di Asti.

INFO

Mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”

31 ottobre 2025 – 6 aprile 2026

Palazzo Gromo Losa (Corso del Piazzo, 22 – Biella)*

Palazzo Ferrero (Corso del Piazzo, 29 – Biella)*

(*) dal 1° settembre il servizio della funicolare sarà sostituito da un bus a pagamento.

Orari di apertura

Mercoledì e giovedì 15.00-19.00

Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00

1°novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, 5-6 aprile 10.00-19.00

25 dicembre chiuso