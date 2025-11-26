Pallavolo, Virtus Biella, i risultati della settimana

Fine settimana di partite nei vari campionati. Risultati alterni ma ricchi di segnali incoraggianti da tutti i gruppi in campo.
Serie D – Contro Ticino Volley Team la spunta l’esperienza
Sconfitta interna per la prima squadra, che cede 0-3 (13-25, 20-25, 19-25) al Ticino Volley Team. Le ragazze faticano a trovare continuità, ma tengono comunque il campo con un avversario al secondo posto in classifica. Un passo indietro nel punteggio, ma non nella costruzione del percorso.
Prima Divisione – Ancora buoni spunti nonostante la sconfitta
Contro Multimed Vercelli, la giovanissima squadra di Prima Divisione mostra carattere e resta in partita per lunghi tratti, ma alla fine cede 3-1 (26-24, 12-25, 25-22, 25-21). Il secondo set vinto e il punteggio sempre testa a testa dimostrano la stoffa delle nostre giovani atlete.
Under 18 – Vittoria netta e meritata
Successo convincente per la U18, che supera San Rocco Volley Bianca 3-0 (25-11, 25-7, 25-12). Una prestazione solida e senza sbavature, frutto di concentrazione e buon gioco di squadra.
Under 16 Eccellenza – Tre punti importanti a Casale
Ottima prova esterna per la U16, che batte Ardor Casale 3-1 (25-22, 14-25, 25-16, 25-15). Le ragazze rispondono con determinazione dopo il secondo set, portando a casa una vittoria utile per morale e classifica.
Under 13 – Sconfitta combattuta contro la capolista
Contro un avversario ben organizzato come Pavic, la U13 lotta con grinta ma cede 1-3 (32-34, 17-25, 25-23, 16-25). Un match ricco di emozioni e set giocati punto a punto, che conferma i buoni progressi delle giovani virtussine.
Virtus Biella continua il suo cammino con dedizione, attenzione e fiducia nel lavoro quotidiano in palestra. Complimenti a tutte le ragazze per l’impegno e la passione che mettono in campo!