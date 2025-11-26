AMA Biella, concerto benefico di fine anno con le Medicazioni Musicali

La musica cura e soprattutto fa bene all'anima. Lo sanno bene i medici e operatori dell'Azienda Sanitaria di Biella che, qualche anno fa, hanno dato vita a "Le Medicazioni Musicali", una band che si esibisce per passione e solidarietà.

Mercoledì 3 dicembre dalle 18 "Le Medicazioni Musicali" saranno a Palazzo Gromo Losa per il concerto benefico di fine anno che è organizzato dall'Associazione Malattia di Alzeihmer (AMA) Biella. L'ingresso sarà a offerta libera e il ricavato contribuirà a sostenere le attività del centro Mente Locale per il supporto alle persone con demenze e ai loro familiari.

Al termine del concerto è previsto un aperitivo e lo scambio degli auguri per le festività imminenti. AMA Biella ringrazia i musicisti e i sostenitori dell'evento il Gruppo Anziani Lana Gatto, Biella Scarpe spa e Vi.Bo Cucina Cocktail.