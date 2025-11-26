All'Odeon uno spettacolo per sensibilizzare gli studenti sui valori della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Oggi mercoledì 26 novembre, presso il Cinema Odeon a Biella, è andato in scena lo spettacolo di improvvisazione teatrale “Improsafe” della compagnia teatrale Improforma, offerto alle scuole dalla Fondazione LHS di Saipem con la finalità di sensibilizzare gli studenti sull’importanza dei valori della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dagli oltre 650 studenti presenti e appartenenti alle classi terze e quarte degli Istituti scolastici secondari di secondo grado del biellese. Presenti altresì allo spettacolo i vertici delle Forze dell’Ordine e i firmatari del Protocollo d’Intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture siglato il 19 novembre 2024, nel cui ambito si iscrive tale importante proposta formativa.

Lo spettacolo è stato preceduto da un saluto introduttivo del Prefetto di Biella, Elena Scalfaro, che ha ricordato la centralità e l’importanza del tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro quali valori da assicurare sempre ed incondizionatamente in ogni ambiente di lavoro.