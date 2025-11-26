Biella, rimosso il totem dell’Ex Scardassi: addio all’insegna storica di via Ivrea

La scorsa settimana, in via Ivrea a Biella, all’altezza del civico 70, un autocarro ha rimosso il totem che da dieci anni indicava le attività presenti all’interno del comprensorio artigianale Ex Scardassi. Un intervento che non è passato inosservato per un’insegna autorizzata all’epoca perché le attività, situate all’interno del cortile, non godevano di alcuna visibilità diretta dalla strada.

La rimozione è stata disposta dall’amministratore condominiale dopo il mancato rinnovo dell’autorizzazione comunale, comunicato il 26 giugno 2025 e firmato dal comandante della Polizia Municipale di Biella.

Una decisione che ha lasciato interdetti gli artigiani del comprensorio, che si chiedono cosa sia cambiato rispetto a dieci anni fa, quando l’autorizzazione era stata concessa senza difficoltà. Il timore è quello di perdere un elemento essenziale di riconoscibilità, soprattutto per chi basa la propria attività su clientela di passaggio o su un rapido orientamento del pubblico.