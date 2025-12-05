Via Italia pronta al restyling: tra roggia, pavimentazioni e marciapiedi, lavori al via FOTO

Ci siamo: da mesi se ne parla e ora i lavori che interesseranno via Italia stanno per iniziare. L'intervento mira alla messa in sicurezza idrogeologica del centro storico di Biella attraverso un sistema di opere che consentano sia la riduzione del rischio idraulico tramite l'adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, sia l'armonizzazione delle pavimentazioni esistenti.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini tranquillizza però commercianti e cittadini: “Il cantiere vero e proprio prenderà avvio a gennaio, nei prossimi giorni si tratterà di interventi preliminari limitati nella parte iniziale della via, in località Riva.” Le opere principali, che interesseranno l’intero tratto stradale, saranno avviate a inizio anno, secondo il cronoprogramma definito con l’impresa esecutrice.



Prosegue l'assessore Franceschini: “Nei prossimi giorni saranno attivati due microcantieri. Si tratta di interventi non invasivi, finalizzati all’apertura di due accessi tecnici per raggiungere la roggia che scorre sotto la sede stradale. In tale tratto, i marciapiedi resteranno completamente percorribili e non sono previste interruzioni alla viabilità pedonale. L’intervento complessivo prevede, oltre alla nuova pavimentazione, anche la completa riqualificazione della roggia del Gorgomoro, con l’obiettivo di valorizzare un elemento storico del tessuto urbano e migliorare la funzionalità idraulica dell’area.”

Il valore complessivo dell’opera ammonta a 3,3 milioni di euro ed è finanziato con fondi PNRR: inizialmente previsto a 3 milioni, l’importo è stato aggiornato alla luce delle recenti variazioni di progetto. L'area oggetto di intervento si colloca nel centro storico di Biella, precisamente il progetto mira alla messa in sicurezza idrogeologica della Roggia del Gorgomoro, e conseguente riqualificazione di via Italia, da Piazza Vittorio Veneto, oggetto d'intervento recente, a via Scaglia compresa.

"Il rifacimento di via Italia - conclude l'assessore - rappresenterà, di fatto, il naturale proseguimento di quello già realizzato in piazza Vittorio Veneto. I vecchi cubetti saranno rimossi e sostituiti con nuovi blocchi in granito, più grandi e di colore grigio. I marciapiedi saranno uniformati e non verrà più utilizzata la sabbia tra i giunti. Il fondo stradale sarà completamente rifatto con un cemento plastico permanente, lo stesso adottato in piazza Vittorio Veneto: non necessiterà di manutenzione e sarà resistente agli agenti atmosferici. Al centro della via saranno posate due trottatoie per riprendere il disegno storico della via Italia originaria, una scelta immaginata dall'amministrazione su indicazione della Soprintendenza".

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione durante le fasi di cantiere, assicurando il massimo impegno per contenere i disagi e garantire un’informazione puntuale sull’avanzamento dei lavori.