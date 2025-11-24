Coggiola, una fiaccolata condivisa per dire NO alla violenza sulle donne

Una fiaccolata condivisa per dire NO alla violenza sulle donne. È l'iniziativa messa in campo dall'amministrazione comunale di Coggiola dal titolo “Camminata in Rosso”, inserita negli appuntamenti per la giornata del 25 novembre. Il corteo partirà dalla panchina rossa del Municipio con arrivo alla Biblioteca, dove si terrà un momento di riflessione. Al termine, la parola passerà alle volontarie dell'Associazione Non sei Sola di Biella. L'evento avrà luogo domani, 25 novembre, alle 18.30.
In Breve
lunedì 24 novembre
domenica 23 novembre
sabato 22 novembre
venerdì 21 novembre
giovedì 20 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, il Battistero si illumina di rosso contro la violenza sulle donne
Avviata nel 1991 dal Women’s Global Leadership Institute e rilanciata dal Segretario Generale...