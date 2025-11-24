Coggiola, una fiaccolata condivisa per dire NO alla violenza sulle donne

Una fiaccolata condivisa per dire NO alla violenza sulle donne. È l'iniziativa messa in campo dall'amministrazione comunale di Coggiola dal titolo “Camminata in Rosso”, inserita negli appuntamenti per la giornata del 25 novembre. Il corteo partirà dalla panchina rossa del Municipio con arrivo alla Biblioteca, dove si terrà un momento di riflessione. Al termine, la parola passerà alle volontarie dell'Associazione Non sei Sola di Biella. L'evento avrà luogo domani, 25 novembre, alle 18.30.