Cuccioli in cerca di casa: Leo, Lao e Minnie FOTO

Tre adorabili cuccioli di 3 mesi cercano una famiglia che li accolga con amore. I loro nomi sono Leo, Lao e Minnie, e diventeranno di taglia media contenuta da adulti.

Regole di buonsenso per eventuali adottanti:

No perditempo; I cuccioli fanno pipì e cacca, mordicchiano e possono rosicchiare oggetti in casa; Devono essere considerati membri della famiglia a tutti gli effetti; Da adulti potranno essere più piccoli o più grandi del previsto; se avete dubbi sul futuro peso, vi invitiamo a non fare richiesta; Sono esseri viventi, non peluche: servono attenzione, pazienza e amore.

Se siete consapevoli di tutto ciò, inviate una breve presentazione via WhatsApp al 342 7098964. Sarete ricontattati al più presto.

I cuccioli si trovano attualmente presso l’associazione Scodinzolando con Flo ETS e aspettano una famiglia che li ami davvero.