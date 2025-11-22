Biella, schianto in via per Candelo: danni anche a mezzi in sosta FOTO

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale, avvenuto nella prima serata di oggi, 22 novembre, in via per Candelo, a Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto si è schiantata contro alcuni mezzi in sosta per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi.

Il traffico ha subito alcuni rallentamenti in ambo i sensi di marcia. Sembra che non sia rimasto ferito nessuno ma i danni ai veicoli paiono particolarmente ingenti.