Buoni risultati per i “Biella Corse” in gara allo special Rally Circuit della Vedovati Corse

Buoni risultati per i "Biella Corse" che hanno partecipato alla nona edizione dello Special Rally Circuit della Vedovati Corse, andato in scena nel fine settimana, all'interno dell’Autodromo Nazionale di Monza.

In gara c'erano un equipaggio e quattro navigatori a fianco di piloti di altra scuderia.

L'equipaggio, composto da Fausto Ingignoli ed Elena Zeffiretti, ha pilotato la consueta Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally 4/R2) chiudendo la gara con una bella vittoria di classe e un 18° posto di gruppo e 54° assoluto.

Fra i navigatori il miglior risultato è stato ottenuto dall'inossidabile Luca Pieri, che era in gara a fianco del pilota Dario Messori su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2). Hanno infatti terminato la gara in dodicesima posizione, di classe e di gruppo, e al 15° posto assoluto.

Jessica Rosa invece, al via a fianco di del pilota Stefano Ruoppolo sulla Skoda Fabia RS (gruppo RC2N, classe R5/Rally) numero 20, ha terminato la gara al 24° posto di classe e di gruppo e al 34° posto della classifica assoluta.

Ottima la gara di Francesca Belli, che ha condiviso l'abitacolo con il giovanissimo (non ha ancora 18 anni!) Matteo Ferrarol. Con una grintosa Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally 5) hanno infatti vinto la classe e il gruppo e chiuso la gara al 47° posto assoluto.

"La nostra è stata veramente una gran gara!" ha commentato al termine la navigatrice. "E poi non abbiamo "solo" chiuso primi di gruppo e di classe, abbiamo conquistato uno dei premi Pirelli e vinto la classifica Under 18!. Matteo ha veramente un gran piede, soprattutto per i suoi 17 anni! E pensare che, visto il vantaggio accumulato dopo la prima prova e il fatto che si correva sotto il diluvio, con una visibilità a dir poco scarsa, abbiamo deciso di non correre rischi!". Ora Francy e il suo pilota torneranno in gara al Castelletto Circuit di Castelletto di Branduzzo (Pavia), a fine novembre.