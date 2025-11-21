Bocce: Serie A, al via il campionato: il Crc Gaglianico sfida la Marenese Treviso

Sabato 22 novembre, alle ore 14, inizia il campionato di Serie A per il Crc Gaglianico Botalla Formaggi che, al "Città di Biella", ospita la Marenese Treviso.

Una sfida tosta per la squadra di patron Sandro Bonino, contro una formazione che lo scorso anno si piazzò proprio davanti ai gaglianichesi di fatto eliminandoli dalla final four e che la sconfisse nella finale di Coppa Itali. Per i tifosi biellesi sarà l'occasione di vedere in campo i nuovi arrivi, Stefano Pegoraro e Davide Sari i due fuoriclasse che daranno un valore aggiunto alla squadra, da quest'anno allenata dal tandem Piero Amerio e Enzo Granaglia, che sarà completata da Simone Ariaudo, Alessio Bonello, Davide Manolino, Luca Negro, Denis Pautassi, Davide Ponzo, Fabrizio Rossetti, Silvano Cibrario.

Le altre partite saranno tra: Brb Ivrea-Auxilium Saluzzo Cuneo, Chiavarese Genova-Quadrifoglio Udine, Mondovì Cuneo-La Perosina Torino, Noventa Venezia-Nus Aosta.